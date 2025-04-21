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Госдеп подтвердил приверженность полному прекращению огня на Украине

Госдеп: США остаются привержены полному прекращению огня на Украине
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Depositphotos

Соединенные Штаты остаются привержены полному прекращению огня на Украине. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента, комментируя истекшее пасхальное перемирие.

В воскресенье Госдеп подчеркнул, что конфликт «давно пора остановить». Ранее госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвав их дискуссии в Париже «обнадеживающими». По мнению США, мир возможен при взаимной готовности сторон.

«Мы поддерживаем всеобъемлющее прекращение огня. Перемирие — шаг в правильном направлении», — отметили в Госдепартаменте.

Пасхальное перемирие, объявленное Россией с 19 по 21 апреля, завершилось без продления. Ранее Reuters сообщило, что США одобрили бы его продолжение.

Вечером 20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина достигнут соглашения уже на следующей неделе.

Также американские эксперты назвали пасхальное перемирие, объявленное Россией, шагом к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии воздушных тревог на Украине и сделал предложение России.

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Переговоры о мире на Украине
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