Иноагентам хотят запретить входить в органы управления госкорпораций России

Иностранным агентам предлагается запретить входить в органы управления государственных корпораций. С таким предложением намерен выступить глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат Василий Пискарев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время внесу на рассмотрение коллег поправку, которой предлагается запретить иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций», — отметил он.

По словам Пискарева, к примеру, речь идет о таких корпорациях, как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «ВЭБ.РФ» и других.

Глава комитета Госдумы добавил, что государственные корпорации выполняют стратегические планы России, в том числе связанные со специальной военной операцией. В этой связи участие в управлении данными компаниями иноагентов «представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны».

31 марта сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о признании иноагентами лиц, содействующих международным организациям, в которых не участвует Россия.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре.