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Иноагентам запретили заниматься просвещением и образованием в России

Госдума запретила иноагентам заниматься просвещением и образованием в России
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума приняла законопроект, который полностью запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью на территории России, как в отношении детей, так и взрослых. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ был внесен в нижнюю палату российского парламента группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым в январе этого года. Корректировки внесут в закон «Об образовании в РФ».

Закон также дополняется нормой о том, что действие лицензии на осуществление образовательной деятельности прекращается при включении лицензиата в реестр иноагентов.

Кроме того, некоммерческая организация — иноагент не может быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Будет усилен контроль за финансовой такой организации.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

8 апреля депутаты Госдумы приняли законопроект о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если эти решения направлены против безопасности страны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию самой открытой страной в мире, говоря о законе об иноагентах.

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