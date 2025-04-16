В Совфеде одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Совфед ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. В нем говорится, что соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

После подписания договора иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что его убеждения близки тем, которые есть у российского коллеги Владимира Путина.

Иранский лидер также добавил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном стало свидетельством того, что обе державы не намерены терпеть внешнее вмешательство.

Ранее в Иране заявили, что Тегеран не свернет ядерную программу.