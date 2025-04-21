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В Кремле высказались о нарушении Украиной пасхального перемирия

Песков: Минобороны уполномочено говорить о нарушении пасхального перемирия ВСУ
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

В заявлении Минобороны РФ дана оценка по нарушению пасхального перемирия со стороны Украины, больше добавить нечего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, соответствующая инициатива поступила со стороны российского лидера Владимира Путина.

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны о действиях ВСУ», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов об обсуждении перемирия с США.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что за период перемирия украинские войска допустили 4900 нарушений.

Песков ранее заявил, что режим пасхального перемирия, действовавший в зоне боевых действий с 19 по 21 апреля, завершился. Он отметил, что глава государства не давал команды на его продление.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», однако в итоге согласился на перемирие. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально», и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию.

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Пасхальное перемирие
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