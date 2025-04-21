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Депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию

Дубинский: США выдвинули Киеву ультиматум по срокам перемирия и сделки по недрам
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Stephanie Lecocq/Reuters

США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ресурсам — они должны быть заключены до 1 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«По слухам из верхушки «Слуг» (партии Зеленского «Слуга народа». — прим. ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея. — прим. ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате», — заявил он.

По словам депутата, позиция американской стороны заключается в том, что Киев должен слушать США, иначе «нет шансов». Дубинский добавил, что украинского лидера не пригласили на встречу в Париже, потому что «никто не хочет выслушивать бред, который тот несет».

Парламентарий отметил, что Зеленский, согласно договоренностям, должен принять все решения и согласиться на условия России по перемирию. Помимо этого, одним из пунктов является его отставка, добавил он.

До этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действовало в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Путина о перемирии в период празднования Пасхи, однако потом изменил свое мнение. Он пообещал ввести «зеркальные» меры и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.

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