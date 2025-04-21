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Песков рассказал об отношениях Путина и папы Римского

Песков: Путин и папа Римский с большим уважением относились друг к другу
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Vatican Media/Reuters

Президент России Владимир Путин направил телеграмму по случаю кончины папы Римского Франциска. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу», — заявил Песков.

Глава Римско-католической церкви трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, это произошло в 2013, 2015 и 2019 годах.

21 апреля стало известно о кончине папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) на 89-м году жизни. Он был избран папой 13 марта 2013 года и стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.

20 апреля Франциск во время традиционного пасхального послания заявил, что мира на земле нельзя достичь без разоружения, а стремление защищаться не должно перерастать в гонку вооружений. Понтифик выразил сочувствие страдающим христианам в Палестине и Израиле. Также он призвал молиться за христианские общины в Ливане и Сирии и призвал к миру на Украине.

Ранее Путину и Зеленскому предложили новое перемирие в честь смерти папы Римского.

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