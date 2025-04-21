В МИД Китая прокомментировали пасхальное перемирие

МИД КНР о пасхальном перемирии: Китай рад видеть все усилия по прекращению огня

Китай рад видеть все усилия, которые способствуют прекращению огня, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Цзякунь, комментируя предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, «это необходимый шаг для достижения мира». Дипломат также выразил надежду на то, что все вовлеченные страны продолжат урегулирование кризиса путем диалога и переговоров.

В субботу, 19 апреля, Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона остановила все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Путина о перемирии в период празднования Пасхи, однако потом изменил свое мнение. Он пообещал ввести «зеркальные» меры и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.