В Японии прокомментировали пасхальное перемирие

Хаяси: Япония следит за тенденциями вокруг ситуации на Украине

Япония следит за тенденциями вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси на фоне пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным и завершившегося 21 апреля, слова генсека передает РИА Новости.

«Мы очень надеемся на позитивное отношение российской стороны по вопросу полного прекращения огня, реализации справедливого и продолжительного мира», — сказал он.

Генсек также отметил, что японская сторона планирует сотрудничать с другими государствами для разрешения ситуации.

21 апреля истек срок объявленного Россией пасхального перемирия. Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США о возможном продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи, заявила, что украинская сторона нарушала пасхальное перемирие, используя для ударов американские HIMARS.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.