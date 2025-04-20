Трамп допустил подписание соглашения между Россией и Украиной на следующей неделе

Трамп выразил надежду, что РФ и Украина подпишут соглашение на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина достигнут соглашения уже на следующей неделе. Его слова передает ТАСС.

По словам Трампа, достижение договоренности позволит странам начать масштабное экономическое сотрудничество с США. Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты процветают, и это партнерство принесет прибыль всем сторонам».

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — заявил Трамп.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее в МИД России заявили, что Украина не соблюдает пасхальное перемирие.