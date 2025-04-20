Президент Украины Владимир Зеленский будет подчиняться указаниям Запада и нарушать условия пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник спецслужб Таджикистана в отставке Бахтиер Рахмонов.

«Владимир Зеленский не будет выполнять условия пасхального перемирия, он будет их нарушать: сколько было договоренностей о прекращении огня, и он всегда их нарушал, ему нельзя доверять», — сказал он.

Рахмонов считает, что перемирие невыгодно странам Евросоюза.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.