В Японии оценили объявление Путиным пасхального перемирия

Судзуки: перемирие говорит о том, что РФ и США ведут переговоры на разных уровнях

Пасхальное перемирие говорит о том, что власти России и США ведут переговоры на разных уровнях. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, передает РИА Новости.

»Президент Путин объявил временное перемирие. Вместе с рядом высказываний президента США Дональда Трампа заявление Путина воспринимается как то, что Америка и Россия ведут переговоры на различных уровнях», — считает депутат.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.