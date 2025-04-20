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Кадыров поздравил Путина и православных россиян с Пасхой

Кадыров: поздравляю президента РФ и всех православных жителей РФ с Пасхой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина и всех православных с Пасхой. Поздравление глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.

«‎Этот день наполнен радостью, надеждой и верой в торжество добра и справедливости. Пусть он станет символом мира и единства для всех людей, независимо от их веры», — сказано в сообщении.

Кадыров добавил, что укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением в Республике. В Чечне, отметил глава, создали все условия для свободного вероисповедания и развития культур.

Ночью 20 апреля глава государства приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время ожидания возвращения крестного хода Путин пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В их руках были красные пасхальные свечи.

В обращении к православным россиянам Путин отметил, что праздник Пасхи дарит надежду и любовь, веру в добродетель и справедливость.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. 19 апреля, в Великую субботу, тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Ранее Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.

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Пасха-2025
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