Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии

Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии
close
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание военно-промышленной комиссии, а также встретиться с главами больших и малых российских городов и сел. Об этом сообщил тележурналист программы »Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава государства планирует провести совещание по экономическим вопросам и с членами Совета безопасности России.

В планах российского лидера также переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который намерен посетить Россию с государственным визитом. Они ожидаются 22 апреля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в конце апреля встретится с российским лидером Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде.

В начале апреля сообщалось, что Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в российской столице. Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на то, что отношения между государствами будут развиваться в духе союзничества и дальше.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами