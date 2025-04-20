Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание военно-промышленной комиссии, а также встретиться с главами больших и малых российских городов и сел. Об этом сообщил тележурналист программы »Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава государства планирует провести совещание по экономическим вопросам и с членами Совета безопасности России.

В планах российского лидера также переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который намерен посетить Россию с государственным визитом. Они ожидаются 22 апреля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в конце апреля встретится с российским лидером Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде.

В начале апреля сообщалось, что Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в российской столице. Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на то, что отношения между государствами будут развиваться в духе союзничества и дальше.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.