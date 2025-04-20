Лавров заявил о желании ЕС возродить нацизм

Евросоюз открыто хочет возобновить идеологию нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя в интервью журналисту Павлу Зарубину запрет ЕС на посещение парада Победы в Москве 9 мая.

«Уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена категорически», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Лавров отметил, что за попытки возрождения нацизма в Европе ответственны «руководители брюссельской бюрократии». По мнению министра, происходящее является очень тревожным знаком. Лавров заявил, что Россия не будет с этим мириться и приложит все силы, чтобы «идеология нацизма не подняла голову».

14 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о последствиях, которые ждут страны ЕС и государства, желающие стать частью объединения, в случае их участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. Она подчеркнула, что Евросоюз отправил лидерам стран четкое указание воздержаться от поездки в Россию на 9 мая.

Несмотря на давление со стороны руководства ЕС, лидеры некоторых государств подтвердили свое намерение посетить парад Победы в Москве. Например, это сделали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Володин призвал отдать Каллас под трибунал после призыва не посещать РФ на 9 Мая.