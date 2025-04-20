Патриотический подъем в Китае назвали препятствием для примирения с США

Происходящий в Китае патриотический подъем мешает примирению с США, потому что он осложняет заключение сделки между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Политолог из Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг, говоря о ситуации в Китае, заявил, что «это своего рода палка о двух концах».

Он добавил, что китайские власти напрямую используют торговую войну с США для сплочения народа, но это приводит к осложнениям в отношениях сторон.

Чонг подчеркнул, что в данном вопросе настроения в США могут вынудить китайскую сторону занимать жесткую позицию, чтобы не создавать впечатления, будто бы они уступают давлению Вашингтона.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США намерены предложить странам-партнерам сократить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем в обмен на снижение американских пошлин.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее в Белом доме рассказали о мнении Трампа по торговому спору с Китаем.