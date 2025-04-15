В Белом доме рассказали о мнении Трампа по торговому спору с Китаем

Белый дом: Трамп считает, что в торговом споре мяч на стороне Китая

Президент США Дональд Трамп полагает, что в торговом споре с Китаем мяч находится на стороне Пекина, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Трамп четко обозначил свою позицию в отношении Китая. Она добавила, что Пекин должен заключить сделку с Вашингтоном, США не обязаны договариваться с КНР.

До этого сообщалось, что в команде президента Соединенных Штатов наблюдается раскол, связанный с неопределенным отношением к стратегии по взаимодействию с Китаем. Журналисты утверждают, что не все фракции в Белом доме успели занять позицию по КНР на фоне торговой войны.

По мнению руководителя отдела экономических исследований Института США и Канады имени Г.А. Арбатова (ИСКРАН) Евгения Хорошилова, в долгосрочной перспективе тарифная политика Трампа ускорит распад мировой экономической системы на блоки под влиянием геополитических факторов, а также будет влиять на рост протекционизма во внешней торговле.

Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики Китая снизили из-за пошлин Трампа.