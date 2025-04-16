Названа цель пошлин США для Китая

Целью пошлин США для Китая является международная изоляция КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Условием частичной отмены пошлин США для других стран было названо ограничение участия Китая в их экономике.

9 апреля Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран. В США заявили, что Трамп показал свою болевую точку в противостоянии с Китаем, приостановив действие пошлин.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее The Washington Post писала, что американские пошлины в отношении КНР могут привести к войне.