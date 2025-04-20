Путин выделил каждому селу в Южной Осетии один миллион рублей

Путин выделил селам в Южной Осетии по одному миллиону рублей к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин выделил каждому селу и школе в Южной Осетии по миллиону рублей в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает региональный Sputnik, ссылаясь на слова руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.

По его словам, деньги выделены из резервного фонда главы государства. Кириенко отметил участие народа региона в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции, подчеркнув, что героями из Южной Осетии гордятся по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что День Победы в России отметят многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате.

До этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. По словам министра, вместо звонка в школах в течение месяца будут звучать песни о Великой Отечественной войне.

Ранее был назван формат проведения шествия Бессмертного полка в 2025 году.