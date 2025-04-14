В Кремле рассказали о праздновании Дня Победы

День Победы в России отметят многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о позиции Кремля по инициативе введения в школах военных мелодий вместо звонков в мае.

«Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой дате (Дню Победы. — прим. ред.), и, конечно, она будет широко праздноваться во всей стране», — заявил Песков.

До этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. По словам министра, вместо звонка в школах в течение месяца будут звучать песни о Великой Отечественной войне.

Он добавил, что по всей стране пройдут акции, посвященные Дню Героев Отечества, всероссийский урок памяти «Георгиевская лента — символ воинской славы», всероссийский проект «Моя история», проект «Судьба солдата» и другие мероприятия.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с Кравцовым, что в годы Второй мировой войны нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Министр рассказал Путину, что до сих пор идут раскопки, находятся новые документы и факты, о которых потом узнают российские школьники.

Ранее был назван формат проведения шествия Бессмертного полка в 2025 году.