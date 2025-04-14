Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о праздновании Дня Победы

Песков: День Победы широко отпразднуют в России
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

День Победы в России отметят многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о позиции Кремля по инициативе введения в школах военных мелодий вместо звонков в мае.

«Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой дате (Дню Победы. — прим. ред.), и, конечно, она будет широко праздноваться во всей стране», — заявил Песков.

До этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. По словам министра, вместо звонка в школах в течение месяца будут звучать песни о Великой Отечественной войне.

Он добавил, что по всей стране пройдут акции, посвященные Дню Героев Отечества, всероссийский урок памяти «Георгиевская лента — символ воинской славы», всероссийский проект «Моя история», проект «Судьба солдата» и другие мероприятия.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с Кравцовым, что в годы Второй мировой войны нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Министр рассказал Путину, что до сих пор идут раскопки, находятся новые документы и факты, о которых потом узнают российские школьники.

Ранее был назван формат проведения шествия Бессмертного полка в 2025 году.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами