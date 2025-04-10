Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шествие Бессмертного полка в 2025 году пройдет в смешанных форматах

Шествие Бессмертного полка вернется на улицы городов России
close
Пресс-служба правительства Московской области

Шествие Бессмертного полка в 2025 году состоится в смешанных форматах, включая традиционное шествие. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Рада сообщить, что 80-летие Победы мы встретим в строю Бессмертного полка. Там, где наши региональные отделения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие Бессмертного полка в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — сказала она.

В регионах, где проведение традиционного шествия невозможно, участники смогут присоединиться к акции онлайн. Проведением цифрового формата займутся Сбер и ВКонтакте.

Цунаева напомнила, что узнать о судьбе участника ВОВ можно на сайте Бессмертного полка России или на портале «Память народа», где публикуются архивные данные Министерства обороны.

По традиции Бессмертный полк пройдет не только в России, но и за рубежом. Международные координаторы организуют праздничные мероприятия во многих странах мира.

Сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров подчеркнул важность обеспечения безопасности участников.

«Мы понимаем, что проведение Бессмертного полка в традиционном формате для многих стало приятной новостью, но не стоит забывать, что, к сожалению, существуют угрозы провокаций, поэтому безопасность граждан будет в приоритете при проведении шествия», — сказал он.

Он рекомендовал участникам заранее ознакомиться с правилами проведения массовых мероприятий и рекомендациями на сайте акции.

Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, акция «Бессмертный полк» состоится во всех школах страны.

»Министерство просвещения ведет большую подготовительную работу к празднованию Великой Победы. 5 мая во всех школах пройдет занятие «Разговоры о важном», посвященное героизму советского народа и важности сохранения исторической правды», — сказал он.

Также в рамках проекта «Музыка вместо звонков» в школах в мае будут звучать песни о Великой Отечественной войне, а совместно с Музеем Победы во всех школьных музеях организуют акцию «Стена памяти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами