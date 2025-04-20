Зеленский не упомянул Россию в пасхальном поздравлении

Зеленский не стал упоминать Россию в пасхальном обращении к народу

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале разместил пасхальное поздравление, в котором ни разу не упомянул Россию.

Годом ранее украинский лидер в своем поздравлении назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

«Каждый день — и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий празднуют Пасху в один и тот же день. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И мы вместе молимся за Украину», — заявил Зеленский.

В своем обращении украинский лидер выразил надежду на «день жизни» и «день мира», который позволит украинцам собраться вместе за одним столом в праздник «мирной Пасхи».

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым российский лидер Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. По его словам, решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее сообщалось, что на Украине не зафиксировали атак в пасхальную ночь.