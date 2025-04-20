На Украине не зафиксировали атак в пасхальную ночь

На Украине не зафиксировали воздушных атак в ночь пасхального перемирия

На Украине не было воздушных атак в пасхальную ночь, 20 апреля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что Минобороны Украины примерно с 22:00 19 апреля перестало сообщать о воздушных тревогах. Кроме того, в ночных публикациях нет информации о воздушных атаках.

В свою очередь российское оборонное ведомство к настоящему моменту ничего не сообщало об атаках беспилотников на территории РФ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к «зеркальному» ответу на любые действия России во время пасхального перемирия. По его словам, «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие на 30 дней.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время беседы с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. В соответствии с инициативой президента, российские войска приостанавливают все боевые операции с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Ранее Евросоюз выдвинул России условия по пасхальному перемирию.