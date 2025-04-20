Пушков заявил, что Киев не мог не признать пасхальное перемирие

Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. <...> Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие», — написал сенатор.

Пушков добавил, что после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Также сенатор указал на сообщения западных СМИ, по оценкам которых, украинский президент Владимир Зеленский, «видимо, отклонил предложение о перемирии».

Сенатор среди прочего отметил, что в Киеве поняли, что на фоне заявления российского лидера Владимира Путина позиция отказа от перемирия — явно проигрышная как в глазах президента США Дональда Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, так и в глазах мирового сообщества.

»Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг», — заключил Пушков.

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала пасхального перемирия ВСУ несколько раз атаковали Херсонскую область.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине.