Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков заявил, что Киев не мог не признать пасхальное перемирие

Пушков: Украина была принуждена Россией признать пасхальное перемирие

Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. <...> Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие», — написал сенатор.

Пушков добавил, что после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Также сенатор указал на сообщения западных СМИ, по оценкам которых, украинский президент Владимир Зеленский, «видимо, отклонил предложение о перемирии».

Сенатор среди прочего отметил, что в Киеве поняли, что на фоне заявления российского лидера Владимира Путина позиция отказа от перемирия — явно проигрышная как в глазах президента США Дональда Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, так и в глазах мирового сообщества.

»Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг», — заключил Пушков.

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала пасхального перемирия ВСУ несколько раз атаковали Херсонскую область.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Пасхальное перемирие
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами