В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине

Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи.

«Как доказательство того, что Россия ищет мира, президент Владимир Путин объявил временное перемирие на пасхальные праздники. Хорошо бы страны НАТО успокоились и остановили этот конфликт», — сказал собеседник агентства.

Ахпи подчеркнул, что именно Североатлантический альянс начал конфликт, и Россия всегда была на стороне мира.

19 апреля на встрече с главой Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной.

Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Путин добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее в ООН прокомментировали пасхальное перемирие на Украине.