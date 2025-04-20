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Кнайсль назвала главную сложность пасхального перемирия на Украине

Кнайсль: мониторинг соблюдения станет главной сложностью пасхального перемирия
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Валерий Мельников/РИА Новости

Мониторинг соблюдения станет главной сложностью пасхального перемирия на Украине, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Пасхальное перемирие — это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям», — сказала экс-глава ведомства.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Российский лидер, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия. При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее CNN раскрыл, как пасхальное перемирие может навредить Украине.

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Пасхальное перемирие
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