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В МИД Узбекистана оценили пасхальное перемирие на Украине

МИД Узбекистана приветствовал пасхальное перемирие на Украине
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The Art of Pics/Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Узбекистана приветствует предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь узбекского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

«Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира», — сказал дипломат.

Бурханов добавил, что МИД Узбекистана неизменно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Российский лидер, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия. При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Госдуме назвали пасхальное перемирие «моментом истины» для Киева.

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Пасхальное перемирие
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