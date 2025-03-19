Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня

Украина готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Об этом в соцсети X сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Трамп поделился подробностями своего разговора с Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг», — написал он.

Зеленский также заявил, что США предложили безоговорочное прекращение огня на линии фронта и Украина приняла это предложение.

19 марта украинский лидер перед разговором с Трампом выразил надежду на то, что США усилят санкционное давление на Россию.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.