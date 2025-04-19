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На Западе прокомментировали объявление Путиным пасхального перемирия

Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Западная пресса называет объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия «неожиданным ходом». Многие видят в предложении РФ готовность к урегулированию на Украине.

В частности, британская газета Mirror называет пасхальное перемирие «сенсационным». Немецкое издание Handelsblatt пишет, что предпосылки для данного предложения «изначально неясны». В то же время британская газета Guardian пишет о «неожиданном ходе» Путина.

«Аналитики говорят, что это предложение кратковременного перемирия — легкая дипломатическая победа для Путина», — пишет Wall Street Journal.

19 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.

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