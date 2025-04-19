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СМИ спрогнозировали реакцию Зеленского на предложенный США вариант сделки о мире

WP: Зеленскому будет сложно проглотить разработанный США план по урегулированию
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Johanna Geron/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет сложно «проглотить» вариант сделки по мирному урегулированию конфликта с РФ, который предложила администрация США. Об этом в статье для газеты The Washington Post (WP) написал обозреватель Дэвид Игнейшес.

Он оценил план прекращения огня на Украине, разработанный специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

По мнению автора материала, одним из «камней преткновения» в рамках этой инициативы может стать отсутствие в ней гарантий безопасности для Киева. Обозреватель отметил, что в случае принятия предложенного плана Украина останется без «заслона» от США и будет вынуждена справляться с угрозами только при помощи европейских государств.

В то же время Игнейшес выразил уверенность, что Европейский союз (ЕС) не обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы в одиночку обеспечить защиту Украины после подписания мирного соглашения. Для этого региональному содружеству требуется военная и разведывательная помощь со стороны Вашингтона.

«У европейцев нет достаточного количества войск и современного оружия, чтобы сдержать полномасштабное наступление РФ», — говорится в публикации.

Как отметил обозреватель, в марте Киеву удалось выстоять, несмотря на шестидневное отсутствие американских разведывательных данных. Но если бы США приостановили передачу информации еще хотя бы на неделю, последствия для Украины были бы катастрофическими, резюмировал обозреватель.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность прекращения военной помощи Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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