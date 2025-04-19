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Стало известно, когда Трамп заговорил о выходе США из переговоров по Украине

Axios: Трамп впервые допустил выход из переговоров по Украине в частном порядке
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Cheney Orr/Reuters

Президент США Дональд Трамп начал выражать недовольство по поводу того, что переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной зашли в тупик, еще за несколько дней до заявления о готовности американских властей отказаться от роли посредника в этом процессе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновника в Вашингтоне.

В материале подчеркивается, что изначально хозяин Белого дома обещал добиться прекращения огня за 24 часа после вступления в должность. Однако переговорный процесс затянулся, и это разочаровало главу государства.

Незадолго до официального заявления по этому поводу Дональд Трамп рассказал о своем отношении к происходящему в частном порядке в беседе со своим специальным представителем Стивеном Уиткоффом, государственным секретарем США Марко Рубио и рядом других чиновников. По данным журналистов, именно тогда президент сообщил о намерении заняться решением других внешнеполитических вопросов, если Москва и Киев в ближайшее время не достигнут соглашения о перемирии.

17 апреля Трамп заявил, что ждет от РФ ответа на предложение о прекращении огня на Украине до конца текущей недели. Позже он предупредил, что если Киев или Москва начнут саботировать процесс урегулирования, Вашингтон откажется от роли посредника и прекратит участие в переговорах.

Ранее американские журналисты спрогнозировали реакцию Украины на предложенный США вариант сделки о мире.

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Переговоры о мире на Украине
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