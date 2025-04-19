Вице-премьер Италии в шортах случайно оказался перед местом переговоров Ирана и США

Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини случайным образом оказался перед местом проведения переговоров между делегациями Ирана и США по ядерной программе в Риме в резиденции посла Омана. Об этом пишет Il Fatto quotidiano.

Политик был замечен в шортах и майке-поло цвета хаки. Сальвини сразу обступили узнавшие его журналисты. Мужчина рассказал, что «идет за покупками» и никак не связан с американо-иранскими переговорами.

19 апреля в итальянской столице начался второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открыт к переговорам по ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с возникнут трудности.

После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.