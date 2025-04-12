«Желаем процветания, но без ядерного оружия». Что обсуждали на переговорах Иран и США

В Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США — стороны обменялись мнениями через посредников. Они намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. Стороны настроены на сотрудничество. При этом Иран вряд ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.

В Маскате, Оман, прошли непрямые переговоры между США и Ираном. Там обсуждали вопросы снятия санкций и ядерную проблему, выяснило агентство Tasnim.

«Иранская сторона заявила, что эти непрямые переговоры касаются исключительно ядерных вопросов. Иран неоднократно подчеркивал, что не примет угроз на этих переговорах и будет обсуждать ядерную проблему только на основе взаимовыгодных переговоров», — говорится в материале.

Однако во время встречи также обсуждали вопрос укрепления доверия в обмен на отмену санкций в отношении Ирана. Министр иностранных дел страны Сейед Аббас Аракчи уточнил, что беседа была конструктивной. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что у сторон состоялся очень позитивный и конструктивный разговор.

Переговоры в записках

Во время встречи стороны не видели друг друга, они находились в отдельных комнатах, передавая свое мнение через министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди. Tasnim пишет, что провели четыре обмена сообщениями. При этом уже по завершении встречи главы делегаций в присутствии Аль-Бусаиди о чем-то общались лично.

Аракчи отметил, что американская сторона продемонстрировала, что хочет достичь соглашения. По словам дипломата, они «подошли вплотную к содержанию переговоров», а их взаимодействие прошло в дружественной атмосфере.

Источник агентства утверждает, что в ближайшее время американский президент Дональд Трамп сделает некое заявление, которое может не совпадать с позицией делегации США, для влияния на общественное мнение и ход переговоров.

Делегации договорились провести второй раунд 19 апреля в Омане.

«Трамп ничего не добился». Почему США переключились с Украины на Иран? Представители Ирана и Соединенных Штатов 12 апреля проведут переговоры в Омане. При этом ранее... 08 апреля 20:09

Суть переговоров

Трамп хочет заключить с Ираном соглашение, согласно которому страна не сможет получить ядерное оружие и не столкнется с перспективой нанесения по ее территории военных ударов. Встреча 12 апреля стала первым случаем взаимодействия США и Ирана с момента возвращения миллиардера на пост президента.

Обе стороны хотят прояснить, серьезны ли их намерения и не обманывают ли они друг друга. По данным Axios, Трамп даже готов пойти на компромисс ради сделки, он дал 60 дней для ее заключения. Белый дом действительно серьезно настроен урегулировать ядерную проблему.

Уиткофф прибыл в Оман вечером 10 апреля сразу после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Иранская делегация прилетела утром на следующий день. Изначально планировалось, что переговоры будут прямыми, но по неизвестной причине стороны общались через оманских посредников . Советник министра иностранных дел Ирана Мохаммад Хосейн Ранджбаран написал в социальной сети X, что именно республика настояла на таком типе встречи, «сохранив достоинство».

«Наша цель — достичь справедливого и уважительного соглашения на равных условиях. Если другая сторона также будет придерживаться аналогичного подхода, то это станет возможностью для первоначального взаимопонимания, которое откроет путь к переговорам», — сказал Аракчи перед переговорами, добавив, что Иран намерен определиться с четкими датами сделки. Он также отметил, что обе стороны не хотят впустую тратить время и проводить переговоры ради переговоров. Они намерены заключить соглашение в кратчайшие сроки.

В беседе с The Wall Street Journal Уиткофф обозначил, что «красная линия» для США — «превращение в оружие ядерного потенциала» Ирана. Стартовая позиция американской делегации начинается с демонтажа иранской ядерной программы, однако они могут найти и другие пути для достижения компромисса. По словам Уиткоффа, встреча 12 апреля нацелена на укрепление доверия. Американская сторона хотела обозначить иранской, почему им важно заключить сделку, они не планировали говорить о конкретных положениях.

«Что касается вопроса о готовности правительства Ирана пойти на ощутимые уступки в сфере обогащения урана [снизить уровень обогащения] в обмен на смягчение санкций, то должен сказать, что с тех пор, как президент США [Трамп в 2018 году] нарушил соглашение СВПД [выйдя из него], эти обсуждения уже не имеют никакого смысла», — пояснил в беседе с РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.

Трамп же публично заявил, что желает Ирану процветания, но он не допустит появления у страны ядерного оружия.

«Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием», — сказал Трамп журналистам пула Белого дома.