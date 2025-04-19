Стартовал второй раунд переговоров Ирана и США

IRIB: второй раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе начался в Риме

В Риме начался второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает агентство IRIB.

До этого телеканал Sky News Arabia сообщал, что переговоры между сторонами пройдут в резиденции посла Омана в Риме. В публикации также отмечалось, что министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди планирует возобновить свою роль посредника.

После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников писала, что помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Израиль вскоре может ударить по ядерным объектам Ирана.