Глава МИД Ирана оценил ход переговоров с США по ядерной программе

Тегеран открыт к переговорам по ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с возникнут трудности. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Путь дипломатии для нас открыт, однако, если переговоры приведут к тяжелым и неудобным для нас условиям, мы полностью готовы к альтернативным путям развития событий», — сказал глава МИД Ирана.

После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников писала, что помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия.

Ранее стартовал второй раунд переговоров Ирана и США.