В Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии

Песков: Россия приветствует переговоры между Ираном и США по ядерной программе

Российская сторона приветствует начало переговоров между Ираном и США. Об этом в интервью агентству IRNA заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и <...> должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», — заявил он.

По словам Пескова, РФ считает мирное урегулирование иранского ядерного вопроса одним из своих приоритетов и готова приложить все возможные усилия для содействия процессу переговоров.

До этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что иранская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями США, которые состоятся в столице Италии.

Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Израиль вскоре может ударить по ядерным объектам Ирана.