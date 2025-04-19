В Иране развеяли слухи о приостановке переговоров с США

Делегация Ирана на короткое время покинула помещение, в котором проходят переговоры с США в резиденции посла Омана в Риме, для совершения намаза. Слухи о паузе не соответствуют действительности, сообщает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

«‎Вокруг переговоров наблюдается много шумихи в СМИ. Когда иранская делегация покинула комнату, чтобы помолиться, появились слухи о приостановке переговоров. Можно с уверенностью сказать, что переговоры продолжаются», — говорится в материале.

19 апреля в итальянской столице начался второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу регулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран открыт к переговорам по ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с возникнут трудности.

После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.