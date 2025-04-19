Во французской партии «Патриоты» выступили за прекращение военной помощи Украине

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставки западного оружия на Украину. Заявление с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине!» — написал политик.

В то же время он потребовал от правительств европейских стран поддержать переговоры по мирному урегулированию конфликта, начатые США и РФ.

18 апреля американский лидер Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить оказывать Киеву военную помощь. При этом, по мнению хозяина Белого дома, сейчас есть хорошие шансы на урегулирование украинского кризиса.

На следующий день газета The Washington Post со ссылкой на источник написала, что ряд европейских стран изучают возможность начать инвестировать в производство оружия непосредственно на территории Украины. Как выяснили журналисты, соответствующая идея возникла из-за истощения запасов вооружения в государствах региона и возможного прекращения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Германии отправить на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus.