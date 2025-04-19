Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались об угрозах Германии передать Украине ракеты Taurus

МИД России: угрозы ФРГ поставить Киеву Taurus стали элементом давления ЕС на США
close
Alf van Beem/Wikimedia Commons

Угрозы Германии поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут являться элементом торга и давления Европейского союза на США, чтобы страны ЕС получили место за столом переговоров по украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа», — сказал он.

По словам дипломата, дискуссия вокруг этого оружия демонстрирует стремление ФРГ и других ее союзников по НАТО к дальнейшей конфронтации вокруг Украины.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами