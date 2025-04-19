В МИД РФ высказались об угрозах Германии передать Украине ракеты Taurus

Угрозы Германии поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут являться элементом торга и давления Европейского союза на США, чтобы страны ЕС получили место за столом переговоров по украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа», — сказал он.

По словам дипломата, дискуссия вокруг этого оружия демонстрирует стремление ФРГ и других ее союзников по НАТО к дальнейшей конфронтации вокруг Украины.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.