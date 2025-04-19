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Стало известно о планах стран Европы инвестировать в украинский ВПК

WP: европейские страны могут начать инвестировать в создание оружия на Украине
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Ряд европейских стран рассматривают возможность начать инвестировать в производство оружия на Украине в связи с возможным прекращением военной помощи со стороны США. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По информации издания, все больше государств в Европе сталкиваются с истощением своих запасов вооружений из-за многолетней поддержки Украины. В связи с этим они могут отказаться от поставок техники в зону конфликта в пользу финансирования украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Также в материале подчеркивается, что Киев лишился почти всей техники и боеприпасов, которые ему передала предыдущая американская администрация. При этом нынешние власти США допускают возможность прекращения помощи Украине, на фоне чего европейские страны усомнились в своей способности в одиночку обеспечить одну из сторон конфликта всем необходимым.

Как сказал источник, если государства Европы начнут инвестировать в украинский ВПК, они смогут использовать эту страну в качестве «испытательного полигона». В том числе речь идет о разработке и применении новых дронов.

18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американское руководство может прекратить оказывать Украине военную поддержку. В то же время он назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее журналисты обратили внимание на важную деталь в предложенном Вашингтоном плане урегулирования конфликта.

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