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Названо точное место проведения второго раунда переговоров между США и Ираном

Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в резиденции посла Омана в Риме
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Второй раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по вопросу урегулирования разногласий по иранской ядерной программе пройдет в резиденции посла Омана в Риме. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Представители Ирана и США встретятся в Риме в субботу для второго раунда ядерных переговоров», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди планирует возобновить свою роль посредника.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников писала, что помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия.

18 апреля в Иране выразили уверенность, что сторонам переговоров по ядерной программе Тегерана удастся прийти к соглашению.

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах по ядерной сделке.

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