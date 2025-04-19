В США пояснили, что сделка по недрам с Украиной не связана с процессом мирного урегулирования

Госдеп США: сделка по недрам не связана с мирным урегулированием на Украине

Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News заявила, что сделка по недрам не связана с процессом мирного урегулирования на Украине.

По ее словам, сделка по недрам с Украиной представляет собой «нечто отдельное».

«Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит эту катастрофу», — поделилась Брюс.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украине необходимо внести изменения в около 20 законов, включая Налоговый и Бюджетный кодексы, для реализации соглашения с США по добыче полезных ископаемых.

Кабмин Украины опубликовал меморандум к соглашению о недрах с Вашингтоном, который ранее подписали министр экономики страны Юлия Свириденко и глава минфина США Скотт Бессент. В документе говорится о намерении Украины и США создать специальный инвестфонд, через который будет финансироваться восстановление страны после завершения военных действий. В тексте не упоминаются гарантии безопасности для Украины и нет признания долгов Киева перед Вашингтоном за оказанную помощь. Когда Киев и Вашингтон заключат сделку — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Пентагона призвал остановить помощь Украине.