«Это не долг, который мы должны возвращать». Что указано в меморандуме Украины и США по недрам

Кабмин Украины опубликовал меморандум к соглашению о недрах с Вашингтоном, который ранее подписали министр экономики страны Юлия Свириденко и глава минфина США Скотт Бессент. В документе говорится о намерении Украины и США создать специальный инвестфонд, через который будет финансироваться восстановление страны после завершения военных действий. В тексте не упоминаются гарантии безопасности для Украины и нет признания долгов Киева перед Вашингтоном за оказанную помощь. Когда Киев и Вашингтон заключат сделку — в материале «Газеты.Ru».

Правительство Украины опубликовало текст меморандума к соглашению о полезных ископаемых, который накануне подписали первый вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко и глава минфина США Скотт Бессент. Документ размещен на сайте украинского кабмина.

В тексте говорится, что США после начала военной операции РФ на Украине обеспечили Киеву значительную финансовую и материальную поддержку и хотели бы в будущем иметь возможность инвестировать в свободную и суверенную республику. Особенно в меморандуме также отмечается намерение Киева и Вашингтона создать специальный инвестфонд, через который будет финансироваться восстановление страны после завершения военных действий.

Отдельно в документе подчеркивается вклад Украины, который она внесла, добровольно отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала. При этом в тексте не упоминаются какие-либо гарантии безопасности.

«В связи с этим правительства США и Украины заключают этот меморандум о намерениях, чтобы оперативно продвинуться к заключению необходимых документов, закрепляющих экономическое партнерство между народами Америки и Украины, и создать реконструкционный инвестиционный фонд», — сказано в меморандуме.

В документе также отмечается, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль встретится с Бессентом в Вашингтоне 21 апреля, чтобы оказать поддержку техническим переговорам о создании инвестфонда на высоком уровне.

Переговорные команды, как ожидается, отчитаются о прогрессе к 26 апреля «с целью завершить обсуждения к этой дате» и подписать соглашение как можно скорее.

Вопрос ратификации

Как сообщала ранее Свириденко, меморандум удостоверяет конструктивную совместную работу Украины и США и намерение подписать соглашение. Она не уточнила, на каких условиях будет заключена сделка, однако отметила, что ее должны будут ратифицировать парламенты Украины и США.

При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что украинский парламент ратифицирует соглашение только в том случае, если депутатов удовлетворят предлагаемые Киеву условия, в том числе в вопросах гарантий безопасности.

«Меморандум, подписанный вчера вечером, — это декларация о намерениях, не само соглашение. Если такое соглашение потребует ратификации в парламенте, то Верховная рада утвердит его только в случае, если там не будет начисленных Украине «задним числом» долгов, условия будут взаимовыгодными и, что не менее важно, мы получим все ответы относительно предоставления надежных гарантий безопасности нашему государству», — сказал парламентарий.

В то же время он добавил, что страна нуждается в таком соглашении, которое позволило бы привлечь инвестиции для восстановления ее экономики.

При этом, как утверждает замглавы украинского министерства экономики Тарас Качка, подписанный Украиной и Америкой меморандум не предусматривает возвращение долга за предоставленную Вашингтоном помощь.

«Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи.

Как это правильно прописать — задача для нас, на моей памяти — это самое сложное в плане деликатности и сложности механизмов. При этом там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать, ни в коем случае», — заявил он.

Суть соглашения

Согласно последнему проекту соглашения о недрах, управление инвестиционным фондом восстановления будет полностью находиться под контролем США. Средства предполагается направлять как на погашение украинского долга (на задолженность будет начисляться 4% годовых, также удерживаемые из фонда), так и на финансирование проектов на территории Украины. Половина прибыли от этих проектов также должна возвращаться в фонд.

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Кроме этого, Вашингтон настаивает на получении приоритетного права на участие в инфраструктурных и ресурсных проектах, а также на первоочередном доступе к ресурсам, добываемым в рамках сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев будет, среди прочего, отстаивать необходимость паритета в управлении совместным фондом, который страны создадут в рамках сделки.