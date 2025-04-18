Украине нужно изменить 20 законов для соглашения с США по недрам

Украине необходимо внести изменения в около 20 законов, включая Налоговый и Бюджетный кодексы, для реализации соглашения с США по добыче полезных ископаемых. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Для реализации соглашения нужна не только ратификация в Раде. Требуется существенно изменить 15–20 законов, а также Налоговый и Бюджетный кодексы», — написал Железняк.

Он отметил, что процесс займет значительное время.

Кабмин Украины опубликовал меморандум к соглашению о недрах с Вашингтоном, который ранее подписали министр экономики страны Юлия Свириденко и глава минфина США Скотт Бессент. В документе говорится о намерении Украины и США создать специальный инвестфонд, через который будет финансироваться восстановление страны после завершения военных действий. В тексте не упоминаются гарантии безопасности для Украины и нет признания долгов Киева перед Вашингтоном за оказанную помощь. Когда Киев и Вашингтон заключат сделку — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Пентагона призвал остановить помощь Украине.