Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил о быстром урегулировании украинского конфликта при одном условии

Медведев: Россия быстро решит конфликт на Украине, если США и ЕС умоют руки
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Европа должна взять пример с Соединенных Штатов и выйти из украинского конфликта, после чего Российская Федерация быстро с ним разберется. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Американские чиновники заявили, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберется», — написал зампред Совбеза.

18 апреля американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта, приближается развязка.

Отвечая на один из вопросов представителей СМИ, лидер США сказал, что Россия точно не пытается обманывать США в вопросах урегулирования конфликта.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

Ранее в Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами