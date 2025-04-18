Медведев: Россия быстро решит конфликт на Украине, если США и ЕС умоют руки

Европа должна взять пример с Соединенных Штатов и выйти из украинского конфликта, после чего Российская Федерация быстро с ним разберется. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Американские чиновники заявили, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберется», — написал зампред Совбеза.

18 апреля американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта, приближается развязка.

Отвечая на один из вопросов представителей СМИ, лидер США сказал, что Россия точно не пытается обманывать США в вопросах урегулирования конфликта.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

Ранее в Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году.