Трамп уверен, что урегулирование на Украине близко к развязке

Президент США Трамп считает, что в урегулировании на Украине дело идет к развязке

Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта приближается развязка. Об этом он заявил в Белом доме, пишет ТАСС.

«Посмотрим, сможем ли мы добиться этого. Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке», — сказал он.

Отвечая на один из вопросов журналистов Трамп заявил, что Россия точно не пытается обманывать США в вопросах урегулирования конфликта.

Трамп также заявил, что США не определяют «конкретное число дней» для ясности в сделке по Украине, однако хотят быстро договориться по вопросу урегулирования.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение ближайших нескольких дней.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.