Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп уверен, что урегулирование на Украине близко к развязке

Президент США Трамп считает, что в урегулировании на Украине дело идет к развязке
close
Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта приближается развязка. Об этом он заявил в Белом доме, пишет ТАСС.

«Посмотрим, сможем ли мы добиться этого. Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке», — сказал он.

Отвечая на один из вопросов журналистов Трамп заявил, что Россия точно не пытается обманывать США в вопросах урегулирования конфликта.

Трамп также заявил, что США не определяют «конкретное число дней» для ясности в сделке по Украине, однако хотят быстро договориться по вопросу урегулирования.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение ближайших нескольких дней.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами