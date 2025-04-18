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В МИД РФ рассказали о запугивании властями ЕС европейцев «войной» с Россией

Масленников: лидеры стран ЕС пугают европейцев предстоящей войной с Россией
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза продолжат внушать европейцам страх по поводу предстоящей «войны» с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, власти ЕС навязывают жителям Европы идею о том, что Россия в ближайшие пять лет обязательно совершит нападение на одно из стран-членов Североатлантического альянса.

«Вот это, так сказать, показатель того, что у них планы долгосрочные. И как минимум пугать свое общество предстоящей войной в Европе будут», — сказал он.

В конце марта журналист Чей Боуз заявил, что в Евросоюзе пугают мнимыми планами России захватить Европу, но при этом негативно высказываются о возможностях российской армии. По его словам, происходящее — это «русофрения». Боуз отметил, что Европа планирует потратить €800 млрд на подготовку к предполагаемой войне с Россией.

В конце февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы.

До этого немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы публикации называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Ранее политолог объяснил, зачем Запад пугает своих граждан нападением России.

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