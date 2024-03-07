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Политолог объяснил, зачем Запад пугает своих граждан нападением России

Политолог Родионов: Запад готовит свое общество к противостоянию с Россией

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад намеренно готовит своих граждан к противостоянию с Россией. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Родионов, комментируя стартовавшие учения НАТО, а также сообщения в европейских СМИ о некой «агрессии» РФ.

«Понятно, что они пытаются представить это так, будто Россия на них нападет. Но опять же, у них развязаны руки, чтобы напасть на Россию самим и своим избирателям объяснить это необходимостью отражения потенциальной российской агрессии. А их общество уже будет разогрето и будет морально готово к этому», — отметил Родионов.

В конце февраля немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы публикации называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

В марте в Скандинавии начались военные учения НАТО Nordic Response. По данным издания The Hill, в учениях будут принимать участие военнослужащие Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего запланировано участие около 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на кого-либо.

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