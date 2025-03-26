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На Западе высказались о подготовке Европы к войне с Россией

Журналист Боуз назвал русофренией подготовку Европы к предполагаемой войне с РФ
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Global Look Press

В Европейском союзе (ЕС) пугают мнимыми планами России захватить ее, но при этом негативно высказываются о возможностях российской армии. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на подкасте в социальной сети X.

Он отметил, что Европа планирует потратить €800 млрд на подготовку к предполагаемой войне с Россией.

«Пропаганда сначала говорит, что российская армия не сможет победить на Украине, а затем утверждает, что Москва начнет вторжение во всю Европу», — заявил журналист.

По его словам, происходящее — это «русофрения».

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

До этого Боуз раскритиковал планы главы евродипломатии Каи Каллас предоставить Украине дополнительные средства на закупку боеприпасов.

Ранее в США заявили, что европейские государства «впали в безумие», выдвигая идеи о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов.

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