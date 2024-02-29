Путин назвал бредом заявления о «планах» России напасть на Европу

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы.

«Теперь вот без всякого смущение заявляют что РФ якобы намеревается напасть... Несут бред просто какой-то», — сказал российский лидер.

Он отметил, что на Западе заговорили о возможностях отправки на Украину военных контингентов НАТО.

«Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия возможных интервентов будут гораздо более трагичны», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что так уже было несколько раз в истории.

«Все что они придумывают, чем пугают, все это реально грозит конфликтом с ядерным оружием, а значит уничтожением цивилизации. Они это не понимают что ли? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли что такое война», — добавил Путин.

На этой неделе немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы документа называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Послание президента РФ Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.